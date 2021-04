Pubblico negli stadi, Malagò: “L’ok per Europei gran bella notizia” (Di martedì 13 aprile 2021) L’ok del Governo al Pubblico agli Europei di calcio è “una gran bella notizia”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò all’Adnkronos, dopo L’ok del Governo Draghi almeno al 25% della capienza dello stadio Olimpico per gli Europei di calcio. “Un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretario Vezzali che con questa decisione danno speranza a tutto lo sport italiano”. “L’Uefa può stare tranquilla, gli Europei a Roma saranno sicuramente un grande successo”, conclude il numero uno dello sport italiano. L'articolo proviene da Sbircia la notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021)del Governo alaglidi calcio è “una”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanniall’Adnkronos, dopodel Governo Draghi almeno al 25% della capienza delloo Olimpico per glidi calcio. “Un plauso alla Federcalcio e al presidente Gravina. Bravi il Governo e il sottosegretario Vezzali che con questa decisione danno speranza a tutto lo sport italiano”. “L’Uefa può stare tranquilla, glia Roma saranno sicuramente unde successo”, conclude il numero uno dello sport italiano. L'articolo proviene da Sbircia laMagazine.

