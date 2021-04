Psg-Bayern, Neymar: “Possiamo sognare in grande” (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono molto contento. Abbiamo affrontato il Bayern come una grande squadra. Abbiamo eliminato i campioni d’Europa, una grande squadra. Gli obiettivi sono rispettati. Torniamo in semifinale”. Parola di Neymar, attaccante del Psg, dopo la sconfitta con il Bayern Monaco per 1-0, insufficiente per negare ai parigini il passaggio del turno. E sulle tante occasioni sprecate: “E mancava così poco, ma la cosa più importante è che siamo qualificati”, ha spiegato il brasiliano ai microfoni di Rmc Sport. Poi la conclusione: “Se resterò a Parigi? Il Psg è una grande squadra. Adesso siamo in semifinale e sogniamo in grande”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) “Sono molto contento. Abbiamo affrontato ilcome unasquadra. Abbiamo eliminato i campioni d’Europa, unasquadra. Gli obiettivi sono rispettati. Torniamo in semifinale”. Parola di, attaccante del Psg, dopo la sconfitta con ilMonaco per 1-0, insufficiente per negare ai parigini il passaggio del turno. E sulle tante occasioni sprecate: “E mancava così poco, ma la cosa più importante è che siamo qualificati”, ha spiegato il brasiliano ai microfoni di Rmc Sport. Poi la conclusione: “Se resterò a Parigi? Il Psg è unasquadra. Adesso siamo in semifinale e sogniamo in”. SportFace.

