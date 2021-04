Psg - Bayern Monaco | le formazioni ufficiali | si riparte del 3 - 2 dell' andata per i francesi

Advertising

InvictosSomos : La batalla que se viene. PSG vs Bayern Munich. IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE. - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - pecciola : Bayern e PSG praticano un altro sport. #PSGBayern - Lewandowskista9 : FINAL DEL PRIMER TIEMPO PSG 0 - 1 BAYERN -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Bayern

Commenta per primo Problema fisico all'ultimo per Leon Goretzka, centrocampista delMonaco, solo in tribuna colAl Parco dei Principi, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 traMonaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Parco dei Principi'Monaco si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti della Champions League ...PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Paredes, Gueye; Paredes, Gueye; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé. Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; ...Problema fisico all’ultimo per Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, solo in tribuna col PSG.