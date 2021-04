PSG Bayern Monaco, i convocati di Pochettino: ci sono Verratti e Florenzi (Di martedì 13 aprile 2021) Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera tra PSG e Bayern Monaco Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di questa sera in Champions League contro il Bayern Monaco. Tornano Florenzi e Verratti dopo i problemi avuti col Covid al rientro dal ritiro della Nazionale italiana. Non ci saranno, invece, Marquinhos e Icardi. PORTIERI: Keylor Navas, Sergio Rico, Yanis Saidan. DIFENSORI: Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Alessandro Florenzi, Colin Dagba, Thilo Kehrer. CENTROCAMPISTI: Rafinha, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Abdoulaye Kamara, Leandro Paredes, Marco ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Mauricioha diramato la lista deiper il match di questa sera tra PSG eMauricio, allenatore del PSG, ha reso nota la lista deiin vista del match di questa sera in Champions League contro il. Tornanodopo i problemi avuti col Covid al rientro dal ritiro della Nazionale italiana. Non ci saranno, invece, Marquinhos e Icardi. PORTIERI: Keylor Navas, Sergio Rico, Yanis Saidan. DIFENSORI: Mitchel Bakker, Abdou Diallo, Timothée Pembélé, Presnel Kimpembe, Alessandro, Colin Dagba, Thilo Kehrer. CENTROCAMPISTI: Rafinha, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Abdoulaye Kamara, Leandro Paredes, Marco ...

