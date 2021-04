Provenzano: “De Luca ed Emiliano? Seguano il piano nazionale per i vaccini” (Di martedì 13 aprile 2021) "Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome. Sui vaccini si segue il piano nazionale. Vale per la Lombardia come per la Campania". Lo dice al Foglio il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano, in risposta alle polemiche innescate dalla decisione di alcuni governatori di procedere autonomamente rispetto agli indirizzi dell'esecutivo. Solo ieri, ad esempio, il presidente della Campania Vincenzo De Luca si era detto pronto a contraddire le disposizioni del piano Figliuolo, che impongono le vaccinazioni solo in base alla fascia anagrafica (terminate alcune categorie primarie come gli operatori sanitari pubblici e privati e gli insegnanti di scuole e università). De Luca vorrebbe, ultimate le somministrazioni ai fragili, procedere nei confronti di alcune ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 13 aprile 2021) "Stiamo con il governo. Non esistono Repubbliche autonome. Suisi segue il. Vale per la Lombardia come per la Campania". Lo dice al Foglio il vicesegretario del Pd Giuseppe, in risposta alle polemiche innescate dalla decisione di alcuni governatori di procedere autonomamente rispetto agli indirizzi dell'esecutivo. Solo ieri, ad esempio, il presidente della Campania Vincenzo Desi era detto pronto a contraddire le disposizioni delFigliuolo, che impongono le vaccinazioni solo in base alla fascia anagrafica (terminate alcune categorie primarie come gli operatori sanitari pubblici e privati e gli insegnanti di scuole e università). Devorrebbe, ultimate le somministrazioni ai fragili, procedere nei confronti di alcune ...

