Progetto per sport e associazioni, Salvo Giangreco referente comunale (Di martedì 13 aprile 2021) L'amministrazione comunale monrealese, attraverso l'approvazione di una delibera di giunta ha aderito al Progetto – promosso da "La Maison de la Danse" di Monreale – che risponde all'avviso pubblico per il sostegno all'associazionismo di base e per la promozione dello sport e dell'educazione in quartieri e periferie disagiate. L'obiettivo è quello di servirsi dello sport e del suo forte valore educativo come strumento di sviluppo ed inclusione sociale. I servizi dell'Area Promozione Sociale e Territoriale sono istituzionalmente e professionalmente impegnati nei processi di contrasto alla povertà educativa. "La nostra adesione – spiega il sindaco Alberto Arcidiacono – si concretizza identificando e coinvolgimento i destinatari dell'iniziativa e di sensibilizzazione e comunicazione previste dal ...

