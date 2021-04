Probabili formazioni Roma-Ajax: ritorno quarti Europa League 2020/2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Roma-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di giovedì 15 aprile e la squadra di Fonseca va a caccia della qualificazione dopo l’ottimo 2-1 inflitto in trasferta agli olandesi alla Cruijff ArenA. La rete di Ibanez ha dato ai giallorossi un grande vantaggio che non dovrà essere sprecato all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Roma – Squalificato Bruno Peres e Spinazzola out. Ma torna Karsdorp mentre sulla corsia sinistra dovrebbe toccare a Calafiori, salvo stravolgimenti tattici o calciatori (Veretout) fuori ruolo. Spazio a Mkhitaryan dal 1? mentre ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Ledi, match dideidi finale di. Si gioca alle 21:00 di giovedì 15 aprile e la squadra di Fonseca va a caccia della qualificazione dopo l’ottimo 2-1 inflitto in trasferta agli olandesi alla Cruijff ArenA. La rete di Ibanez ha dato ai giallorossi un grande vantaggio che non dovrà essere sprecato all’Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Squalificato Bruno Peres e Spinazzola out. Ma torna Karsdorp mentre sulla corsia sinistra dovrebbe toccare a Calafiori, salvo stravolgimenti tattici o calciatori (Veretout) fuori ruolo. Spazio a Mkhitaryan dal 1? mentre ...

