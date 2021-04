Probabili formazioni Lazio-Benevento: trentunesima giornata Serie A 2020/2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Lazio-Benevento, match della trentunesima giornata di Serie A e scontro diretto tra i fratelli Inzaghi: Simone vuole dare continuità alla rincorsa Champions, Filippo cerca gli ultimi punti validi per la salvezza. Fischio d’inizio all’Olimpico alle 15:00 di domenica 18 aprile e la gara sarà trasmessa su Sky Sport in diretta tv esclusiva oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi permetterà di seguire il match con aggiornamenti in tempo reale oltre alle pagelle a fine gara. Lazio – Tornano Lazzari e Correa dopo il turno di squalifica. Out il solo Luiz Felipe mentre Marusic sarà confermato nei tre di difesa. Squalificato Caicedo. Benevento – Moncini ancora indisponibile mentre Insigne e ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Ledi, match delladiA e scontro diretto tra i fratelli Inzaghi: Simone vuole dare continuità alla rincorsa Champions, Filippo cerca gli ultimi punti validi per la salvezza. Fischio d’inizio all’Olimpico alle 15:00 di domenica 18 aprile e la gara sarà trasmessa su Sky Sport in diretta tv esclusiva oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi permetterà di seguire il match con aggiornamenti in tempo reale oltre alle pagelle a fine gara.– Tornano Lazzari e Correa dopo il turno di squalifica. Out il solo Luiz Felipe mentre Marusic sarà confermato nei tre di difesa. Squalificato Caicedo.– Moncini ancora indisponibile mentre Insigne e ...

