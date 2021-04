Prime dosi di J&J già in Italia. Usa lo sospendono: "Trombosi" (Di martedì 13 aprile 2021) Le autorità hanno sospeso l’uso del vaccino monodose dopo sei casi di Trombosi a distanza di circa due settimane dall’inoculazione Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Le autorità hanno sospeso l’uso del vaccino monodose dopo sei casi dia distanza di circa due settimane dall’inoculazione

Advertising

sole24ore : ?? Arriva in Italia il #vaccino monodose #Johnson&Johnson. Ecco perché potrebbe dare una spinta decisiva alla campag… - RaiNews : Gli #USA chiedono una sospensione sul #vaccino Johnson & Johnson dopo alcuni casi di coagulazione, riporta il New… - RaiNews : Si tratta del primo lotto del #vaccino statunitense che giunge in Italia. Nella tarda serata di ieri sono state ino… - infoitinterno : In Italia le prime dosi di Johnson & Johnson. Usa chiede la sospensione del vaccino - infoitinterno : Vaccini | arrivate in Italia le prime 184 mila dosi di Johnson & Johnson -