Pomeriggio 5 | Jo Squillo racconta l’incidente che le ha cambiato la vita

(Di martedì 13 aprile 2021) Josi è rivelata, ospite da Barbara D’Urso a5: “Non posso più correre e ballare“. Una confessione che fa seguito ad un post su Instagram di qualche giorno fa in cui si vede la showgirl / cantante alle prese con i controlli di un medico (ve lo proponiamo in coda). Ma andiamo con ordine. Durante la sua partecipazione a ‘L’Isola dei Famosi’ (ha partecipato alla quattordicesima edizione, andata in onda nel 2019) Giovanna Coletti (questo il vero nome di Jo) si è fratturata il piede e da lì un lunghissimo calvario medico ancora senza fine. Joe lo sfogo a5 “Non posso più correre e ballare” ha confidato Jo, ospite di Barbara d’Urso a5. Da due anni la cantantedi ...

Da 'www.leggo.it' JOJo, il dramma rivelato a5 nello studio di Barbara D'Urso: 'Non posso più correre e ballare'. Jonel salotto tv ha rivelato oggi che è iniziato tutto ...Leggi anche - > Jo, sapete chi è suo marito? Non è come tutti pensateCinque, Jo: 'Non avere la cartilagine provoca un male pazzesco', cos'è successo In compagnia di Sarah ...Jo Squillo parla del suo dramma: la cantante non può più correre né ballare, come confessato ai microfoni di Pomeriggio Cinque.“Non posso più correre e ballare”. È quanto ha rivelato a sorpresa Jo Squillo ospite dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. La cantautrice ha raccontato a Barbara D’Urso che tutto è iniziato con l’incid ...