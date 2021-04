Più militari Usa in Germania. Così Biden supera Trump (Di martedì 13 aprile 2021) Non meno, ma più: gli Stati Uniti aumenteranno di 500 unità il contingente militare schierato in Germania. È uno dei risultati della visita a Berlino del capo del Pentagono Lloyd Austin, che ha confermato il piano a margine dell’incontro con la ministra tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer: “L’aumento del personale statunitense sottolinea il nostro impegno nei confronti della Germania e dell’intera alleanza Nato”. Per Akk è “un forte segnale” dell’ottimo stato delle relazioni tra i due Paesi. IL MESSAGGIO A PUTIN Le nuove 500 unità, ha spiegato Austin, arriveranno non prima dell’autunno, pronte a stabilirsi a Wiesbaden, in Assia, sede dello US Army Europe. “Queste forze – ha spiegato il segretario alla Difesa – rafforzeranno la difesa e deterrenza in Europa; aumenteranno le nostre capacità di prevenire i conflitti e, se necessario, di combatterli e ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021) Non meno, ma più: gli Stati Uniti aumenteranno di 500 unità il contingente militare schierato in. È uno dei risultati della visita a Berlino del capo del Pentagono Lloyd Austin, che ha confermato il piano a margine dell’incontro con la ministra tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer: “L’aumento del personale statunitense sottolinea il nostro impegno nei confronti dellae dell’intera alleanza Nato”. Per Akk è “un forte segnale” dell’ottimo stato delle relazioni tra i due Paesi. IL MESSAGGIO A PUTIN Le nuove 500 unità, ha spiegato Austin, arriveranno non prima dell’autunno, pronte a stabilirsi a Wiesbaden, in Assia, sede dello US Army Europe. “Queste forze – ha spiegato il segretario alla Difesa – rafforzeranno la difesa e deterrenza in Europa; aumenteranno le nostre capacità di prevenire i conflitti e, se necessario, di combatterli e ...

