Pistoia | pedofilo recidivo arrestato | sul suo telefono migliaia di immagini pedopornografiche

(Di martedì 13 aprile 2021) Un uomo è statoper pedofilia, a: si tratta di un. L’uomo era già statocon la medesima accusa e, nel 2019, erano già scattate altre indagini nei suoi confronti, sempre per il medesimo reato. Sono più di 16mila ledetenute dal 40enne sui suoi dispositivi hardware, tutte ritraenti minori, alcuni dei quali molto piccoli. Si tratta dell’ennesimo caso di pedofilia sventato dal minuzioso lavoro della polizia postale. L’uomo è ora in arresto. L’orco è stato smascherato all’interno di una grossa operazione internazionale, denominata “big surprise”, partita da una segnalazione arrivata dal Canada. La rete di pedofili si scambiava lesu un servizio di messaggistica, “Kik“, al fine di aggirare i controlli ed eventuali tracciamenti. Ma ...

PROVINCIA DI- C'è anche un uomo della provincia di, 45 anni e noto alle forze dell'ordine per fatti specifici, tra gli arrestati nell'ambito di ...di video con bimbi abusati...... di età compresa tra i 6 e i 14 anni, rimaste vittima degli abusi di unmilanese di 57 ... tra cui Milano, Gorizia, Viareggio, Firenze,, Carrara e La Spezia. This slideshow requires ...Nei suoi confronti è scattato l’arresto per l’ingente quantità di materiale trovato nella sua abitazione, sull’hardware a sua disposizione. E’ questa infatti la circostanza che fa scattare l’arresto r ...Gli arrestati sono un 45enne della provincia di Pistoia, "recidivo" spiega la polizia, e un 47enne della provincia di Firenze, accusati di detenzione di ingente quantità di materiale pornografico ...