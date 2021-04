Piano vaccini covid Italia, scontro Figliuolo-De Luca (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale “deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere” dal covid. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo replica al presidente della Campania Vincenzo De Luca, il quale aveva detto di voler proseguire le vaccinazioni “in base a criteri economici” e non per fasce d’età. “L’obiettivo – ha aggiunto Figliuolo – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”. Nel pomeriggio è arrivata la replica del Governatore campano: “Quando sarà sanata la carenza di consegne ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale “deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere” dal. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paoloreplica al presidente della Campania Vincenzo De, il quale aveva detto di voler proseguire le vaccinazioni “in base a criteri economici” e non per fasce d’età. “L’obiettivo – ha aggiunto– è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”. Nel pomeriggio è arrivata la replica del Governatore campano: “Quando sarà sanata la carenza di consegne ...

Advertising

repubblica : Covid, Draghi ferma i governatori ribelli: “Niente eccezioni al piano vaccini” - Open_gol : Cosa non sta funzionando del piano vaccinale europeo? - Corriere : ?? #Figliuolo: «A fine maggio saremo in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo di… - valeriomina : RT @petergomezblog: Vaccini, Figliuolo deve rivedere il piano al ribasso. 500mila dosi al giorno? Per ora massimo 315mila. Settimana crucia… - codeghino10 : RT @Corriere: ?? #Figliuolo: «A fine maggio saremo in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese. Lo dicono i num… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini Fabrizio Curcio: 'Troppi non si prenotano per le vaccinazioni' La questione è che non ci sono abbastanza vaccini per far girare la macchina al massimo. Andiamo, ... gli over 70 e anche gli over 60 potremo ragionare su un Piano vaccinazioni più flessibile, uscire ...

[Il caso] Bombe carta per riaprire. Il governo lavora al nuovo decreto Sostegni per tagliare i costi fissi ... ristori, vaccini e riaperture mentre fuori la rabbia di ambulanti e ristoratori viene respinta dai ... Il governo lavora alla stesura definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza che conta di ...

Anziani, insegnanti, forze armate e richiami: come cambia il piano vaccini Il Sole 24 ORE Lazio, Veneto, Marche e Molise, numeri da zona gialla. Speranza: «Riaperture graduali» Si apre una settimana cruciale per le riaperture: se il miglioramento della situazione epidemiologica sarà confermato dai dati nei prossimi sette giorni, il governo è pronto ...

Vaccini, il bando per i medici specializzandi rinnovabile in caso di necessità dovute al Piano Vaccini. Il luogo della prestazione lavorativa sarà nella Regione o Provincia Autonoma dove il Candidato ha la residenza. Gli incarichi conferiti al ...

La questione è che non ci sono abbastanzaper far girare la macchina al massimo. Andiamo, ... gli over 70 e anche gli over 60 potremo ragionare su unvaccinazioni più flessibile, uscire ...... ristori,e riaperture mentre fuori la rabbia di ambulanti e ristoratori viene respinta dai ... Il governo lavora alla stesura definitiva delnazionale di ripresa e resilienza che conta di ...Si apre una settimana cruciale per le riaperture: se il miglioramento della situazione epidemiologica sarà confermato dai dati nei prossimi sette giorni, il governo è pronto ...rinnovabile in caso di necessità dovute al Piano Vaccini. Il luogo della prestazione lavorativa sarà nella Regione o Provincia Autonoma dove il Candidato ha la residenza. Gli incarichi conferiti al ...