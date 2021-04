Piano vaccini covid Italia, scontro Figliuolo-De Luca (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale “deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere” dal covid. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo replica al presidente della Campania Vincenzo De Luca, il quale aveva detto di voler proseguire le vaccinazioni “in base a criteri economici” e non per fasce d’età. “L’obiettivo – ha aggiunto Figliuolo – è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”. Nel pomeriggio è arrivata la replica del Governatore campano: “Quando sarà sanata la carenza di consegne ... Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) La campagna vaccinale “deve proseguire in modo uniforme a livello nazionale, senza deroghe ai principi che lo regolano, facendo riferimento all’ordinanza che indica le categorie prioritarie di persone da proteggere” dal. Così il commissario per l’emergenza Francesco Paoloreplica al presidente della Campania Vincenzo De, il quale aveva detto di voler proseguire le vaccinazioni “in base a criteri economici” e non per fasce d’età. “L’obiettivo – ha aggiunto– è quello di mettere al sicuro le persone fragili e le classi di età più anziane, che sono le più vulnerabili all’infezione. Più celermente si concluderà questa fase prima si potrà procedere a vaccinare le categorie produttive”. Nel pomeriggio è arrivata la replica del Governatore campano: “Quando sarà sanata la carenza di consegne ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini La vaccinazione è lenta anche perché troppi non si prenotano La questione è che non ci sono abbastanza vaccini per far girare la macchina al massimo. Andiamo, ... gli over 70 e anche gli over 60 potremo ragionare su un Piano vaccinazioni più flessibile, uscire ...

Due settimane per riaprire. A cena fuori da metà Maggio Con riferimento alla questione dei vaccini nelle isole, Figliuolo pensa di poter risolvere la ... Se non ci saranno altri ritardi nelle consegne - viene riferito dal Corriere della Sera - il piano ...

Anziani, insegnanti, forze armate e richiami: come cambia il piano vaccini Il Sole 24 ORE Commissario per l'emergenza: "84 milioni di dosi tra luglio e settembre" Il generale Francesco Paolo Figliuolo ha aggiornato il piano vaccini sulla base delle consegne previste per questa settimana e si è posto l’obiettivo di iniziare a immunizzare le categorie produttive ...

Vaccini, Figliuolo fallisce anche il secondo obiettivo: il piano rivisto al ribasso Il commissario Francesco Figliuolo ha ritoccato al ribasso le stime del suo piano: da qui a fine aprile saranno 315.000 e non 500.000 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate al giorno in Italia, u ...

