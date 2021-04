Piaggio Aerospace firma contratto di manutenzione motori per 35 milioni di euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio Aerospace

A pochi giorni dall'annuncio della vendita di un velivolo P.180 a un cliente statunitense, arriva per, e in particolare per la sua divisione Motori, un nuovo contratto del valore ...ha annunciato oggi la ratifica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un accordo - già sottoscritto nel giugno scorso con le organizzazioni sindacali e la ...180 a un cliente statunitense, Piaggio Aerospace rende noto di aver siglato un nuovo contratto per la sua divisione Motori del valore di circa 35 milioni di euro, di cui 3,5 milioni per prestazioni ...Per la divisione motori di Piaggio Aerospace è in arrivo un nuovo contratto del valore di circa 35 milioni di euro, di cui 3,5 milioni per prestazioni opzionali. La società ligure ha infatti reso noto ...