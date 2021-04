Piaggio Aero si aggiudica nuovo contratto con Esercito per motori Rolls-Royce

Advertising

hakim_salabim : RT @mazzini_gsp: Italian army with Piaggio Vespa 150 TAP (Truppe Aero Paracadutate) circa 1957 -

Ultime Notizie dalla rete : Piaggio Aero

Teleborsa

Aerospace garantirà anche il relativo supporto logistico .Aerospace è licenziataria Rolls - Royce per il motore GEM MK1004 e ha collaborato alla stesura dei piani logistici e ...Si tratta di quattro macchine STS (ship - to - shore) in grado di operare su […] Albenga Economia In Primo Piano, da Gennaio 2020 via al bando Posted on 21 Novembre 2019 21 ...(Teleborsa) - Piaggio Aerospace annuncia un nuovo contratto per la sua divisione Motori del valore di circa 35 milioni di euro, di cui 3,5 milioni per prestazioni opzionali. La società ligure ha sotto ...La scorsa settimana il fondo americano Off The Chain Capital ha ordinato un velivolo P.180 Avanti Evo dal produttore italiano ...