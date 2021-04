Pfizer alza il prezzo dei vaccini del 60% | il premier bulgaro rivela i contratti

(Di martedì 13 aprile 2021)torna a far parlare di sé. In queste ore sono rimbte diverse notizie, sia quella dello studio israeliano che ritiene il vaccino americano sostanzialmente inutile nei confronti della variante africana, sia la nota dell’azienda stessa che si dice pronta a mettere a punto il sistema della terza dose. Con un ovvio incremento dei guadagni. E proprio su questo fronte arriva ora la vera bomba: ilper ogni dose del vaccino/BioNTech è destinato a salire di oltre il 60%. Arlo – come riporta EuropaToday – è stato il primo ministro, Boyko Borissov, mentre commentava le trattative in corso tra l’Unione europea e i rappresentanti delle due imprese, la statunitensee la tedesca BioNTech.La Commissione europea, secondo quanto ...

Nel nuovo accordo per il 2022 - 2023 che prevede l'acquisto di 900 milioni di dosi e l'opzione per altre 900 il prezzo per le dosi sale a 19,5 euro l'una. Il primo contratto prevedeva un prezzo di 12 ...I nuovi contratti che l'Ue negozia conper una fornitura fino a 1,8 miliardi di dosi (di cui 900 milioni opzionali) per il 2022 - 2023 avranno un 'prezzo notevolmente più alto'. Lo ha detto il premer bulgaro Boyko Borissov ...Il primo contratto prevedeva un prezzo di 12 euro a dosi. Come Pfizer alza il prezzo del suo vaccino del 60%. L'allarme sul rincaro dei prezzi del vaccino Covid-19 di Pfizer è stato lanciato ieri… ...Nel nuovo accordo per il 2022-2023 che prevede l’acquisto di 900 milioni di dosi e l’opzione per altre 900 il prezzo per le dosi sale a 19,5 euro l’una. Il primo contratto prevedeva un prezzo di 12 eu ...