Pentathlon | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Sofia II | otto azzurri in gara in Bulgaria

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021) Prosegue il circuito delladeldimoderno: a, in, si terrà dal 15 al 18 aprile la seconda delle due tappe consecutive nella stessa località che andrà a definire i partecipanti alle Finali di metà maggio.gliin: rispetto alla scorsa tappa bulnon ci sarà la staffetta mista La selezione azzurra per questa terza tappa stagionale vede infatti nellaindividuale femminile Elena Micheli, Alice Sotero, Irene Prampolini e Maria Beatrice Mercuri, ed in quella individuale maschile Giorgio Malan, Pier Paolo Petroni, Stefano Frezza e Riccardo De Luca. Il programma prevede giovedì 15 aprile le qualificazioni femminili, venerdì 16 quelle maschili, sabato 17 la finale ...