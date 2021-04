Pensioni anticipate | sconti precoci e mamme e due soli anni di figurativi per quota 102

(Di martedì 13 aprile 2021) Qualche giorno fa il fatto che anche il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando ha pubblicamente arretrato la posizione della riforma dellenella classifica delle priorità del governo avrà deluso tutti quanti sono in attesa di buone nuove in materia previdenziale. Sono interessati soprattutto quelli che sono fuori dal perimetro di100, perché compiono 62dopo il 31 dicembre 2021 o perché non riusciranno a completare i 38di contributi entro la fine del corrente anno. Sono quelli a cui la pensione stando alle regole attuali e a quelle 2022, si vedranno allontanare la pensione di molti. E se il Covid, i vaccini, i ristori o i sostegni sono le priorità del governo, lesono dietro. Per una riforma vera e propria occorre riaprire i tavoli di discussione, ...

e riscatto della laurea 2022: come funziona l'agevolazione In genere, chi utilizza il riscatto della laurea lo fa per poter ottenere un pensionamento anticipato. Il calcolo ...Le pensioni dovrebbero rimanere inalterate a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 1 anno in meno per le donne. Dovrebbero esserci anche agevolazioni per le donne madri, i ...Lo sono invece gli ammortizzatori sociali. La Quota 100, che permetteva di andare in pensione anticipata con 62 anni di età + 38 di contributi, non verrà rinnovata per il 2022. Questo è un dato di ...Nonostante il numero consistente di pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia (234.000, molto superiori rispetto alle 195.000 uscite con l'età pensionabile a 67 anni), è cresciuta l'età media