Paulo Fonseca: futuro tra Serie A, Premier e Liga (Di martedì 13 aprile 2021) Al termine della stagione si conoscerà il futuro dell’attuale allenatore della Roma. Difficilmente lo rivedremo sulla panchina dei giallorossi anche nella prossima stagione nonostante sia ancora in corsa per vincere l’Europa League. Sono stati troppi in questa stagione i momenti in cui il portoghese è stata appeso a un filo. Su tutti quando in Coppa Italia la Roma è uscita perdendo a tavolino con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più del consentito. È arrivato allora il momento di guardare ai suoi possibili sostituti sulla panchina della Roma e a quale squadra potrebbe legarsi Fonseca in futuro. Fonseca, la Roma e il futuro. L’allenatore portoghese è arrivato nella capitale solo nella stagione 19/20 ma il suo tempo sulla panchina giallorossa potrebbe essersi già esaurito. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Al termine della stagione si conoscerà ildell’attuale allenatore della Roma. Difficilmente lo rivedremo sulla panchina dei giallorossi anche nella prossima stagione nonostante sia ancora in corsa per vincere l’Europa League. Sono stati troppi in questa stagione i momenti in cui il portoghese è stata appeso a un filo. Su tutti quando in Coppa Italia la Roma è uscita perdendo a tavolino con lo Spezia per aver effettuato una sostituzione in più del consentito. È arrivato allora il momento di guardare ai suoi possibili sostituti sulla panchina della Roma e a quale squadra potrebbe legarsiin, la Roma e il. L’allenatore portoghese è arrivato nella capitale solo nella stagione 19/20 ma il suo tempo sulla panchina giallorossa potrebbe essersi già esaurito. ...

Advertising

Eurosport_IT : Paulo #Fonseca è furioso: 'Sono bugie. È difficile da accettare questo atteggiamento in una settimana importante in… - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Paulo Fonseca in vista di #RomaBologna - OfficialASRoma : ?? La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Gianluca Mancini in vista di #AjaxRoma - leclerckkonenn7 : Spero che la Roma non passi contro l'Ajax o non vinca l'EL solo perché voglio vedere Sir Paulo Fonseca sulla panchina della Juve. - gel_samuel : vi consiglio Paulo Fonseca -