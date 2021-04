Pattinaggio artistico | World Team Trophy 2021 | occasione importante per Della Monica-Guarise

(Di martedì 13 aprile 2021) Ripartire dal programma liberorassegna iridata di Stoccolma. Con questo spirito Nicolee Matteo, coppia monumentoNazionale italiana di, affronteranno il, competizione biennale a squadre in programma alla Maruzen Intec Arena di Osaka (Giappone) dal 15 al 18 aprile. Gli atleti delle Fiamme Oro avranno infatti tra le mani un’ghiotta, quella di puntare senza paura alla seconda posizione: se togliamo infatti i Campioni Mondiali in carica, i russi Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov sempre in forma smagliante, i nostri ragazzi si scontreranno con avversari più che alla portata, ...

Sono 750 gli atleti attesi a Riccione per il Campionato nazionale ACSI di pattinaggio artistico - prima tappa semifinale dal 14 al 20 al PlayHall. "Pattinaggio artistico Riccione", guidata dalla presidente Gigliola Mattei sarà rappresentato da 60 atleti in gara, 41 per i ...