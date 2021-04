Patrizia De Blanck in lacrime per il fratello cerca di prepara Giada alla sua morte (Foto)

(Di martedì 13 aprile 2021)Decredeva che a Oggi è un altro giorno avrebbe parlato solo dei suoi amori, della sua vita per niente noiosa (). Invece anche per lei sono arrivate leparlando del. Dario era più piccolo di lei di quattro anni, era sicura sarebbe morta prima. “L’ho amato tantissimo mioDario, era un rapporto bellissimo, sarei dovuta morire prima io invece è morto prima lui. Io non mi sono ancora ripresa non mi riprendo dsua. E’ morto subito la sera è caduto, l’hanno ricoverato e ha detto che non ci voleva stare lì. Quando di colpo la sera ti chiama tuoe sta bene…” e invece il giorno dopo è arrivata la telefonata della cognata. La moglie di Dario l’ha chiamata e in modo diretto le ha ...

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,Deparla del rapporto con la figlia Giada. In particolare, fa una confessione toccante: 'Penso al dolore che avrà lei quando morirò io non alla mia morte. Quando glielo dico lei cambia ...Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno,Detorna a parlare dell'uomo che più ha amato: Giuseppe Drommi , padre della figlia Giada. 'Era lui che si voleva sposare. - ha raccontato la contessa - Ho fatto quello che si chiama ...Patrizia De Blanck credeva che a Oggi è un altro giorno avrebbe parlato solo dei suoi amori, della sua vita per niente noiosa (foto). Invece anche per lei sono arrivate le lacrime parlando del ...Patrizia De Blanck ha mantenuto la promessa ed è tornata a Oggi è un altro per raccontare dei suoi tanti amori (foto). Non ha mai nascosto nulla, ha 80 anni e rivela tutto, ma in realtà non ha mai ...