Patrick Zaki | mozione per la cittadinanza italiana | «Resisto | grazie per il sostegno»

(Di martedì 13 aprile 2021) Ancora in carcere. Dalla settimana scorsa per altri 45 giorni Patrick Zaki resta in una prigione in Egitto. Succede da un anno, dal 7 febbraio del 2020 quando è stato arrestato all’aeroporto al rientro al Cairo dall’Italia per una vacanza. Nessun intervento internazionale è riuscito a cambiare le cose, come non sono riusciti a ottenere la scarcerazione i suoi avvocati. Un passo avanti potrebbe essere la concessione della cittadinanza italiana per lo studente egiziano dell’università di Bologna. La mozione, a prima firma Pd, è in Senato ed è sostenuta anche da altri partiti, oltre che dalla senatrice a vita Liliana Segre.