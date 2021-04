Patrick De Gayardon moriva 23 anni fa. Era l'uomo che sapeva volare: "Un giorno il paracadute non servirà più" (Di martedì 13 aprile 2021) Il giorno successivo alla morte di Patrick de Gayardon la Gazzetta dello Sport scriveva: "Ci sono uomini che con le loro invenzioni hanno cambiato il nostro modo di vivere. Altri, quello di sognare ". Leggi su corriere (Di martedì 13 aprile 2021) Ilsuccessivo alla morte didela Gazzetta dello Sport scriveva: "Ci sono uomini che con le loro invenzioni hanno cambiato il nostro modo di vivere. Altri, quello di sognare ".

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Gayardon Patrick De Gayardon moriva 23 anni fa. Era l'uomo che sapeva volare: "Un giorno il paracadute non servirà più" Patrick De Gayardon conosceva quei codici, che Franco Battiato canta negli Uccelli. Tra i pionieri degli sport no limits , moriva 23 anni fa, il 13 aprile 1998 . Aveva 38 anni e aveva cambiato il ...

