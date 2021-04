Paris Saint-Germain-Bayern Monaco | le formazioni ufficiali

(Di martedì 13 aprile 2021) Una gara che si prospetta spettacolare, con ilintenzionato a recuperare lo svantaggio dell'andata (3-2) e il PSG che non rimarrà a guardare e proverà a colpire in ripartenza. Questi gli undici per parte scelti da Pochettino e da Flick per il ritorno dei Quarti di finale di Champions League:(4-2-3-1)Navas; Dagba, Danilo, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappé(4-2-3-1)Neuer; Pavard, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Muller, Coman; Choupo-Motingcaption id="attachment 1120447" align="alignnone" width="5184" Psg-(getty images)/caption ITA Sport Press.

Per il fuoriclasse portoghese occhio quindi ad altre 'soluzioni', che in realtà sono giusto un paio considerati età e ingaggio netto di 31 milioni: il Manchester United e il- Germain.... Florenzi naturalmente terzino destro e Verratti nell'affascinante posizione di trequartista centrale nell'attacco atomico delGermain. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) PROBABILI ...Paris Saint-Germain - Bayern Monaco è valevole per il ritorno dei quarti di finale della competizione Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 21:00 allo ...Questa sera sera al Parco dei Principi una tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco otterrà il pass al prossimo turni della competizione continentale per club, dopo il testa a testa spettacolare ...