Parabiago | gli agricoltori salvano gli animali del circo

Advertising

SettenewsWeb : Siamo al lastrico. Siamo stufi. Questo è il nostro unico lavoro, senza ristori e riaperture come facciamo?. Gli amb… -

Ultime Notizie dalla rete : Parabiago gli

IL GIORNO

... 13 aprile 2021 - Una storia di solidarietà e di grande generosità arriva da. Dallo ...trattore presso il tendone del circo per donare alcuni covoni di paglia e di fieno per foraggiare...Le librerie sono dunque a tuttieffetti punti di distribuzione del servizio bibliotecario ma ... La Feltrinelli Village Paderno Dugnano: Libreria Parole Dolci, Bookstore Mondadori Retail: ...Parabioago (Milano), 13 aprile 2021 - Una storia di solidarietà e di grande generosità arriva da Parabiago. Dallo scorso mese di ottobre ... alcuni covoni di paglia e di fieno per foraggiare gli ...Gli agricoltori di Parabiago hanno donato alcuni covoni di paglia e di fieno per foraggiare gli animali del Circo Kino, bloccato da mesi a Cerro Maggiore ...