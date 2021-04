Paninari: come ci si vestiva nella Milano da bere anni Ottanta (Di martedì 13 aprile 2021) Sono gli anni Ottanta. Della Milano da bere, dell’edonismo sfrenato, del disimpegno politico e culturale. Qui nasce il paninaro. Sottocultura giovanile nata all’ombra della Madonnina, pone al centro di tutto l’apparire e fa dell’abbigliamento, griffato e costoso, il fondamento del gruppo. I Paninari si chiamano così per via del luogo dove si riuniscono, Al Panino, un bar in piazzetta Liberty, prima di trasferirsi nell’appena nato Burghy, fast food di ispirazione americana. In poco tempo il fenomeno diventa globale, anche grazie al film Sposerò Simon Le Bon e alla parodia del paninaro del comico Enzo Braschi nel programma Drive In, su Canale 5. Nel 1986 un ulteriore prova del successo del fenomeno è il brano Paninaro dei Pet Shop Boys, gruppo inglese, molto in auge in quel periodo. Ma i ... Leggi su amica (Di martedì 13 aprile 2021) Sono gli. Dellada, dell’edonismo sfrenato, del disimpegno politico e culturale. Qui nasce il paninaro. Sottocultura giovanile nata all’ombra della Madonnina, pone al centro di tutto l’apparire e fa dell’abbigliamento, griffato e costoso, il fondamento del gruppo. Isi chiamano così per via del luogo dove si riuniscono, Al Panino, un bar in piazzetta Liberty, prima di trasferirsi nell’appena nato Burghy, fast food di ispirazione americana. In poco tempo il fenomeno diventa globale, anche grazie al film Sposerò Simon Le Bon e alla parodia del paninaro del comico Enzo Braschi nel programma Drive In, su Canale 5. Nel 1986 un ulteriore prova del successo del fenomeno è il brano Paninaro dei Pet Shop Boys, gruppo inglese, molto in auge in quel periodo. Ma i ...

Advertising

Simone55555r : @papito1492 Brutta davvero.Non a caso la utilizzava Braschi come inno dei paninari.i video nelle canzoni sono inutili. - chiapperfield : @CapitanBergomi Ma se stavate a gasarvi come i paninari degl anni ottanta finché eravate primi... La faccia come il cu.. -