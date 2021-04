Pallotta dopo l’addio alla Roma punta il Newcastle (Di martedì 13 aprile 2021) L’ex presidente della Roma James Pallotta non sembra intenzionato a dire addio al mondo del calcio ed è interessato all’acquisizione del Newcastle dopo l’addio alla Roma il presidente James Pallotta ha speso parole di apprezzamento per il Newcastle che è in cerca di un nuovo proprietario. Come riporta Gazette però il club inglese pare stia guardando altrove: l’attuale proprietario Mike Ashley infatti preferirebbe vendere al fondo dell’Arabia Saudita PCP Capital Partners e Reuben Brothers con cui ci sono stati più di recente dei contatti. Da Pallotta non sarebbe invece ancora arrivata alcuna proposta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) L’ex presidente dellaJamesnon sembra intenzionato a dire addio al mondo del calcio ed è interessato all’acquisizione delil presidente Jamesha speso parole di apprezzamento per ilche è in cerca di un nuovo proprietario. Come riporta Gazette però il club inglese pare stia guardando altrove: l’attuale proprietario Mike Ashley infatti preferirebbe vendere al fondo dell’Arabia Saudita PCP Capital Partners e Reuben Brothers con cui ci sono stati più di recente dei contatti. Danon sarebbe invece ancora arrivata alcuna proposta ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

