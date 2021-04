Palermo | ribaltone Saraniti | escluso contro la Vibonese | possibile titolare contro il Foggia Emergenza anche in difesa per Filippi

(Di martedì 13 aprile 2021) Daeccellente dalla lista dei convocatiladell'attacco rosaneroil.Stato d'animo e prospettive tecniche di Andreapèotrebbero ribaltarsi radicalmente nel giro di soli ttre giorni.Il, orfano del suo bomber Lorenzo Lucca fermo per infortunio, deve rapidamente trovare assetto e soluzioni credibili per un attacco divenuto improvvisamente asfittico. Il calendario non concede tregua e domani sera allo stadio "Renzo Barbera" arriva ildi Marchionni.La Gazzetta dello Sport, sulle pagine regionali, approfondisce la questione ripercorrendo la parabola tormentata del centravanti palermitano in questa stagione ...

Mediagol.it

