Palermo-Foggia, seduta di rifinitura in Calabria: i convocati di mister Marchionni, l’elenco completo (Di martedì 13 aprile 2021) Un giorno e sarà Palermo-Foggia.Allenamento di rifinitura per la compagine pugliese, che questa mattina ha svolto un lavoro tattico sul sintetico di Montalto Uffugo, in Calabria, dove i rossoneri hanno alloggiato prima della partenza per il ritiro di Palermo. Al termine della seduta, mister Marchionni (che dovrà scontare un turno di squalifica) ed il suo staff hanno reso noto l'elenco dei venti convocati per la gara in programma mercoledì pomeriggio al "Renzo Barbera": assenti gli infortunati Del Prete e Germinio oltre ai calciatori ancora positivi al Covid-19. Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Un giorno e sarà.Allenamento diper la compagine pugliese, che questa mattina ha svolto un lavoro tattico sul sintetico di Montalto Uffugo, in, dove i rossoneri hanno alloggiato prima della partenza per il ritiro di. Al termine della(che dovrà scontare un turno di squalifica) ed il suo staff hanno reso noto l'elenco dei ventiper la gara in programma mercoledì pomeriggio al "Renzo Barbera": assenti gli infortunati Del Prete e Germinio oltre ai calciatori ancora positivi al Covid-19.

