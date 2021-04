Advertising

WiAnselmo : #Palermo-#Foggia, i convocati di mister Filippi: out Somma e Palazzi, ok Saraniti, l’elenco completo… - Mediagol : #Palermo-#Foggia, i convocati di mister Filippi: out Somma e Palazzi, ok Saraniti, l’elenco completo… - chicco288 : RT @ILOVEPACALCIO: Palermo-Foggia: Filippi ne convoca 22 - Ilovepalermocalcio - ForzaPalermoIT : ?? Palermo, convocati di Filippi #PalermoCalcio #SerieC - WiAnselmo : #Palermo-Foggia, Filippi: 'Lavoriamo su un aspetto, Crivello e Luperini? Rispondo così, su Peretti centravanti...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Foggia

Bari - Calcio, basket e volley nel mercoledì sportivo pugliese. Domani alle 15in campo aper il recupero della 14esima giornata di ritorno del campionato di Serie C, girone C. Partita con vista sui playoff. Rossoneri settimi in classifica a quota 47 (e ancora una ...L'allenatore del, Giacomo Filippi, interviene in conferenza stampa per presentare l'importante sfida contro il. I rosa sono reduci dallo scialbo pareggio contro la Vibonese e devono difendere il posto ...Basket Brindisi a Pesaro per mantenersi in vetta. E nella serie C di calcio il Foggia a Palermo in cerca dei playoff ...Il Palermo è nono in classifica con 43 punti, 4 in meno del Foggia (che non scende in campo dal 21 marzo). Conta 2 punti di vantaggio sulla Casertana e 3 sul Monopoli. Ma, nella lotta per l’accesso ai ...