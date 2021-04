Palermo-Foggia | Filippi | “Idee chiare al 90% sull’11 titolare Marong? Sfrutteremo il suo entusiasmo Sulla classifica…”

(Di martedì 13 aprile 2021) Parola a Giacomo.Mercoledì 14 aprile, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero affronterà il. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per il recupero della trentatreesima giornata del Girone C del campionato di Serie C.E I DUBBI SULL'11- "Io e il mio staff abbiamo leabbastanza, abbiamo al 90% la squadra che dovrà scendere domani in campo. Poi può succedere che nelle ultime 24 ore ci sia un'intuizione dell'ultimo momento.? Secondo me va sfruttato il suoe le sue certezze, si sta allenando bene da tempo. L'unica cosa che gli mancava prima era la cattiveria, ...

L'allenatore del, Giacomo Filippi, interviene in conferenza stampa per presentare l'importante sfida contro il. I rosa sono reduci dallo scialbo pareggio contro la Vibonese e devono difendere il posto ...Ilmercoledì alle 15.00 affronterà il. La nota ufficiale del: 'Il Calcio1920 comunica che, a seguito degli ultimi controlli effettuati nella giornata di ieri, altri ...È già tempo di vigilia per Palermo-Foggia, match di recupero della 33° giornata di Serie C girone C. I siciliani non ottengono i tre punti dal vittorioso weekend di Pasqua, che vide i rosanero ...FOGGIA – Domani, 14 aprile, alle ore 15 il Foggia sarà impegnato in casa del Palermo per disputare la 33^ giornata del campionato di Serie C girone C. La squadra pugliese non potrà avere in panchina m ...