Palermo, doppio rebus: poker di sfide con vista playoff, il dilemma di Mirri su nuovi investitori e futuro del club (Di martedì 13 aprile 2021) Alla vigilia del delicato snodo playoff contro il Foggia, il Palermo si interroga su scenari legati al presente e prospettive future.L'edizione odierna del "Corriere dello Sport", sulle pagine regionali, approfondisce il momento interlocutorio in casa rosanero. Corsa playoff e nuovo assetto societario in vista della prossima stagione. Il club di proprietà di Hera Hora gioca su due tavoli: rush finale sul manto erboso per scalare qualche posizione nelle ultime quattro gare della regular season, grandi manovre dietro la scrivania per provare a dare stabilità societaria e rilanciare le ambizioni in vista della prossima stagione. Domani andrà in scena al "Barbera" il recupero del match controp i pugliesi guidati da Marchionni, rinviato a suo tempo causa Covid-19, e la squadra di Filippi ... Leggi su mediagol (Di martedì 13 aprile 2021) Alla vigilia del delicato snodocontro il Foggia, ilsi interroga su scenari legati al presente e prospettive future.L'edizione odierna del "Corriere dello Sport", sulle pagine regionali, approfondisce il momento interlocutorio in casa rosanero. Corsae nuovo assetto societario indella prossima stagione. Ildi proprietà di Hera Hora gioca su due tavoli: rush finale sul manto erboso per scalare qualche posizione nelle ultime quattro gare della regular season, grandi manovre dietro la scrivania per provare a dare stabilità societaria e rilanciare le ambizioni indella prossima stagione. Domani andrà in scena al "Barbera" il recupero del match controp i pugliesi guidati da Marchionni, rinviato a suo tempo causa Covid-19, e la squadra di Filippi ...

