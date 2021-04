Pagelle Psg-Bayern Monaco 0-1 | voti e tabellino Champions League 2020 2021

(Di martedì 13 aprile 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol Psg-, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della. Spettacolo ed emozioni al Parco dei Principi con gli ospiti che provano a rimontare il 2-3 dell’andata. Ma all’inizio è show parigini con pali e traverse di Neymar e Mbappè, ilperò segna grazie a Choupo-Moting, ma nella ripresa i bavaresi non riescono a siglare lo 0-2 e cedono lo scettro. Ci sarà una campione d’Europa. PSG (4-2-3-1): Navas 6; Dagba 6.5, Danilo 7, Kimpembe 7, Diallo 6.5 (13? st Bakker 6); Gueye 6.5, Paredes 6.5; Di Maria 6.5 (43? st Herrera sv), Neymar 6.5, Draxler 6.5 (27? st Kean 6); Mbappé 6.5. In panchina: Rico, Saidani, Kehrer, ...

OdeonZ__ : Bayern-Psg, le pagelle: Neuer, gli errori valgono il 5. Neymar non segna ma è da 8 - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #BayernPsg, le pagelle della Gazzetta: #Neuer, errori da 5 - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Mbappè ?? Alaba ?? Neymar ?? #UCL | #BayernPSG - CorriereQ : Bayern-Psg, le pagelle: Neuer, gli errori valgono il 5. Neymar non segna ma è da 8 - 11contro11 : Le pagelle di Bayern Monaco-PSG (2-3): vittoria del Paris #BayernMonaco #ParisSaintGermain #ChampionsLeague #Focus…

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di ritorno della Champions League 2020/21: Pagelle PSG Bayern Monaco Le pagelle dei protagonisti del match tra PSG e Bayern Monaco, valido per i quarti di ritorno della Champions League 2020/2021. TOP: Neuer, Paredes FLOP: Davies, Draxler VOTI