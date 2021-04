Padova, film porno sul totem informativo della piazza: indagano i carabinieri (Di martedì 13 aprile 2021) Invece di fornire comunicazioni di pubblica utilità alla popolazione il totem informativo di piazza Obizzi ad Albignasego (Padova) ha proiettato un film porno per tutta la notte. E' accaduto sabato 10 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 aprile 2021) Invece di fornire comunicazioni di pubblica utilità alla popolazione ildiObizzi ad Albignasego () ha proiettato unper tutta la notte. E' accaduto sabato 10 ...

mattinodipadova : IL VIDEO / Ballano, cantano, si divertono. Ecco cos'è accaduto domenica sera 11 aprile nel porticato della chiesa d… - mattinodipadova : Residenti infuriati: «Schiamazzi durante il coprifuoco». Il Comune chiarisce che la troupe era stata autorizzata - germanshepard8 : RT @CasadelCinema: #laculturaonline #cultureroma Buon compleanno a ???????? ???????????????????? (Padova, 13 aprile 1954). Sceneggiatore di Mediterraneo… - CesareArcolini : Film a luci rosse proiettato dal totem comunale per tutta la notte con la pornostar polacca - tisomik : Intanto in quel di Padova, per ammazzare la noia, ci si diverte così -