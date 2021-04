Osnabruck-Jahn Regensburg mercoledì | ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 13 aprile 2021) Mancano ancora sette giornate alla fine del campionato, otto per il club di Ratisbona e Holstein Kiel, sei per altri club. I rinvii per COVID hanno un po’ scombussolato il calendario. Giova, in casi come questo, riportare la classifica, partendo dal basso: 18° Würzburger Kickers 20 (28), 17° SV Sandhausen 25 (27), 16° Osnabrück 26 InfoBetting: Scommesse Sportive e