Oroscopo Sagittario, domani 14 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 13 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Amici del Sagittario, gli astri per la giornata di mercoledì si configurano come per lo più positivi, ma qualche transito dissonante potrebbe rovinarvi un po' l'umore. Tuttavia, Venere vi spalleggia, donandovi emotività e voglia di affetto e socialità che potrebbero tornarvi veramente molto utili per saldare i vostri rapporti personali, dalle amicizie fino alla relazione con il vostro partner. Ma Marte in posizione negativa sembra volervi mettere qualche bastone tra le ruote, proprio nel campo ...

