Oroscopo Pesci, domani 14 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 13 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 14 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Amici dei Pesci, la Luna sostiene decisa i vostri passi nella giornata di mercoledì, guidandovi verso orizzonti tranquilli e risolutivi. Grazie al suo supporto, le questioni che vi hanno interessati nei giorni passati saranno domani molto più semplici da risolvere ed accantonare. Specialmente, sembra che siano molto favoriti i rapporti familiari, che sembrano voler mutare all'insegna della condivisione e del reciproco scambio, sia fisico che mentale. Urano in questo vi aiuta, assieme ...

