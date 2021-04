Ornella Vanoni contro Miguel Bosè: 'Deliri di un negazionista folle. Il virus c'è e io mi proteggo' (Di martedì 13 aprile 2021) La madre Lucia Bosè è morta di Covid ed il paradosso vuole che sia proprio il figlio, Miguel, ad essere un convinto negazionista. Dopo alcune sue dichiarazioni sono scattate le polemiche dal mondo ... Leggi su globalist (Di martedì 13 aprile 2021) La madre Luciaè morta di Covid ed il paradosso vuole che sia proprio il figlio,, ad essere un convinto. Dopo alcune sue dichiarazioni sono scattate le polemiche dal mondo ...

