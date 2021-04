Operaio licenziato per aver suggerito di guardare Svegliati Amore Mio | Sabrina Ferilli si offre di pagargli stipendio e le spese legali

(Di martedì 13 aprile 2021)ha manifestato grande solidarietà nei confronti di Riccardo Cristello, l’dell’ArcelorMittalpersu Facebook dila fictionMio, la cui trama ricorda i tristi fatti legati all’acciaieria di Taranto. L’attrice ha contattato l’uomo,ndogli un importante sostegno economico per superare questo periodo di difficoltà Il licenziamento dell’tarantino Riccardo Cristello è l’tarantino dell’ArcelorMittal che in questi giorni ha ricevuto dapprima un richiamo disciplinare e in seguito la notizia del suo licenziamento. La motivazione che ha portato a quest’improvviso provvedimento sembra davvero ...

Advertising

fanpage : L'operaio aveva condiviso un post sui social invitando a seguire #SvegliatiAmoreMio e l'azienda l'ha licenziato. Sa… - repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - davidemaggio : Sabrina Ferilli offre uno stipendio all'operaio di ArcelorMittal licenziato per un post sulla fiction Svegliati Am… - michele_genchi : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' Il #pd dov'è? La pol… - Canio44536762 : RT @repubblica: Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio licenziato

Sabrina Ferilli , protagonista femminile della fiction 'Svegliati amore mio', si è offerta per sostenere le spese legali e il pagamento di uno stipendio a Riccardo Cristello, il dipendenteda ArcelorMittal per aver condiviso un post sulla fiction. Un caso ormai diventato nazionale che ha suscitato la rabbia dei sindacati e il sostegno di diverse personalità dello spettacolo. .L'altro, che si è scusato pubblicamente e ha incontrato i rappresentanti dell'azienda, ha ... A sostegno dei dipendenti del siderurgico sospesi, prima ancora che Riccardo venisse, ...Inizialmente sono stati entrambi sospesi, poi uno dei due, Riccardo Cristello, è stato licenziato. L’altro operaio, invece, è stato reintegrato perché ha chiesto scusa, attraverso un post pubblico su ...L'attrice si è offerta per dare un aiuto all’operaio tarantino di ArcelorMittal licenziato dopo avere condiviso su Facebook un post in cui invitava a guardare la fiction sceneggiata e diretta da ...