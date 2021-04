OPEC | rivista al rialzo la crescita della domanda di petrolio per il 2021

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – L’, l’Organizzazione dei Paesi esportatori di, ha rivisto alle stime per ladinel. Secondo il Monthly Oil Market Report diffuso oggi, laglobale sarà di 96,46 milioni di barili al giorno quest’anno, in aumento di 190.000 barili al giorno rispetto alla stima di marzo. Rispetto all’anno scorso, laglobale di greggio dovrebbe crescere di 5,95 milioni di barili al giorno nel(+6,6%), rispetto ai 5,89 milioni di barili al giorno previsti a marzo. “La revisione altiene conto principalmente di un rimbalzo economico più forte di quanto ipotizzato il mese scorso, che avrà un impatto principalmente sulladi ...

...6 milioni di barili al giorno dopo la pressione di alcuni membri del comitato tecnico dell'+ che ha favorito il mantenimento di quote di produzione ridotte" Per quanto riguarda l' Europa , l'......la strategia di breve/medio termine riducendo di 8 miliardi gli esborsi per costi ed ... il calo della produzione e' dovuto agli effetti del Covid - 19, ai correlati tagli produttivi dell'+ ...L'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, ha rivisto al rialzo le stime per la domanda di petrolio nel 2021.Petrolio in rally, con il contratto WTI sul petrolio che balza del 3,07% a $60,48 al barile e il Brent che avanza del 2,64% a $63,79 al barile. Entrambi i contratti avevano perso 3 dollari circa alla ...