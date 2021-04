Oncologia territoriale | il Covid ha reso prioritario il sistema di cure a domicilio | ecco il progetto pilota per ridurre gli accessi in ospedale

(Di martedì 13 aprile 2021) Portare lea casa dei malati oncologici. È la sfida a cui, nelle circostanze della pandemia i medici hanno dovuto rispondere per proteggere i pazienti dal rischio di contagio in corsia e che il Servizio sanitario nazionale farebbe bene a raccogliere per uscire dalla logica ospedalocentrica che lo caratterizza e che, come abbiamo visto durante l’emergenza sanitaria, ha dei limiti di assistenza importanti. Sviluppare un’del territorio, fuori dagli ospedali (riservati alle fasi più acute e complesse della malattia), deve diventare l’obiettivo per una sanità pubblica più efficace, più umana e sostenibile economicamente. È la realtà prima di tutto a insegnarcelo. In Italia i cittadini con una diagnosi di tumore superano i 3,6 milioni e “circa il 30 per cento, cioè oltre un milione di persone, potrebbe essere seguito a ...

... le visite presso i reparti disi sono ridotte del 57% e si sono registrati ritardi per ... persiste una grave e inaccettabile disuguaglianza, che è strutturalmente contraria ai ......è programmata la vaccinazione dei pazienti oncoematologici seguiti presso il Presidio... Al Moscati sono state effettuate vaccinazioni in: 32 flaconi per 54 pazienti e 138 ...“OncoHome è un progetto apri-pista per una modalità assistenziale diversa da attuare sul territorio”, sottolinea Filippo de Braud, Direttore del Dipartimento e della Divisione di Oncologia Medica ed ...L'iniziativa apri-pista per 300 pazienti con tumori in fase avanzata in cura in Lombardia. Solo il 68% delle oncologie italiane ha attivato un percorso di assistenza domiciliare ...