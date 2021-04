Omofobia: Vanity Fair in campo per ddl Zan con copertina e campagna social #diamociunamano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - Vanity Fair prende posizione sui diritti civili e invita tutta la sua community a farlo. Mentre la cronaca ci racconta la storia di Malika, una ragazza di 22 anni di Firenze, cacciata di casa dai genitori dopo aver loro confessato che ama un'altra donna (e che il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti ha intervistato in una diretta instagram lunedì 12 aprile), e mentre in Senato viene rinviata la discussione in Commissione Giustizia del Ddl Zan, la proposta di legge contro Omofobia, transfobia, misoginia e abilismo, il settimanale esce in edicola con in copertina un invito: #diamociunamano. A lanciarlo Alice Pagani, 23 anni, già protagonista della serie Netflix di successo 'Baby' e del thriller romantico in uscita 'Non mi uccidere'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) -prende posizione sui diritti civili e invita tutta la sua community a farlo. Mentre la cronaca ci racconta la storia di Malika, una ragazza di 22 anni di Firenze, cacciata di casa dai genitori dopo aver loro confessato che ama un'altra donna (e che il direttore diSimone Marchetti ha intervistato in una diretta instagram lunedì 12 aprile), e mentre in Senato viene rinviata la discussione in Commissione Giustizia del Ddl Zan, la proposta di legge contro, transfobia, misoginia e abilismo, il settimanale esce in edicola con inun invito:. A lanciarlo Alice Pagani, 23 anni, già protagonista della serie Netflix di successo 'Baby' e del thriller romantico in uscita 'Non mi uccidere'. ...

Pietro Turano, Pietro il Grande Il suo impegno sociale è nato come reazione a un episodio di omofobia del quale è stato vittima.

