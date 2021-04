Omofobia: Vanity Fair in campo per ddl Zan con copertina e campagna social #diamociunamano (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Accanto alla voce di Alice Pagani, le interviste al deputato Alessandro Zan, promotore del disegno di legge, al senatore Simone Pillon, avversario della stesso, e a tutta una serie di giovani tiktoker molto seguiti e impegnati nella diffusione di una nuova consapevolezza sui diritti civili. Voci che si ritrovano sui canali social del magazine, che si fa promotore di una campagna digitale con l'hashtag #diamociunamano: un'iniziativa che prende il via dalla copertina e continua sul digitale con un invito ai lettori a postare una loro foto con la scritta Ddl Zan sulla mano aperta. Un gesto condiviso dalla redazione e supportato da tanti amici di Vanity Fair: cantanti, attori, imprenditori, artisti, creativi che sosterranno il progetto con i loro contributi fotografici. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - Accanto alla voce di Alice Pagani, le interviste al deputato Alessandro Zan, promotore del disegno di legge, al senatore Simone Pillon, avversario della stesso, e a tutta una serie di giovani tiktoker molto seguiti e impegnati nella diffusione di una nuova consapevolezza sui diritti civili. Voci che si ritrovano sui canalidel magazine, che si fa promotore di unadigitale con l'hashtag: un'iniziativa che prende il via dallae continua sul digitale con un invito ai lettori a postare una loro foto con la scritta Ddl Zan sulla mano aperta. Un gesto condiviso dalla redazione e supportato da tanti amici di: cantanti, attori, imprenditori, artisti, creativi che sosterranno il progetto con i loro contributi fotografici.

Ultime Notizie dalla rete : Omofobia Vanity #diamociunamano: con il nuovo numero, Vanity Fair scende in campo a favore del Ddl Zan ...di casa dai genitori dopo aver loro confessato che ama un'altra donna (e che il direttore di Vanity ... la proposta di legge contro omofobia, transfobia, misoginia e abilismo , il settimanale esce in ...

Pietro Turano, Pietro il Grande Il suo impegno sociale è nato come reazione a un episodio di omofobia del quale è stato vittima. È ... Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccate qui. More The world matters Perché è importante mettere i ...

Omofobia: Vanity Fair in campo per ddl Zan con copertina e campagna social #diamociunamano Metro Omofobia: Vanity Fair in campo per ddl Zan con copertina e campagna social #diamociunamano Condividi questo articolo:Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Vanity Fair prende posizione sui diritti civili e invita tutta la sua community a farlo. Mentre la cronaca ci racconta la storia di Malika, una ra ...

Insieme, per fermare l’odio Con la nuova copertina di Vanity Fair, abbiamo deciso di scendere in campo a favore del Ddl Zan, il disegno di legge che tutela le persone contro l’odio verso gli omosessuali, i trans, le donne e i di ...

