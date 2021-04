Omceo Roma: non si muore solo di Covid, si ‘aggravano’ altre malattie (Di martedì 13 aprile 2021) Roma – “Non si muore solo di Covid e la prevenzione e’ fondamentale: se fossimo stati preparati in maniera corretta, nel momento in cui e’ arrivata la pandemia, non ci saremmo ritrovati in questa situazione, con un territorio che non ha funzionato e con gli ospedali in crisi. In Italia manca purtroppo la cultura della prevenzione e della programmazione”. Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, intervenendo oggi in diretta alla trasmissione ‘Gli inascoltabili’ su Nsl Radio. “In questo momento si stanno ‘aggravando’ anche le malattie gia’ esistenti e in futuro, proprio per la gestione dei malati cronici- ha proseguito Magi- avremo dei costi molto importanti che andranno a pesare sul Servizio sanitario nazionale, oltre che sulla qualita’ di vita di questi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)– “Non sidie la prevenzione e’ fondamentale: se fossimo stati preparati in maniera corretta, nel momento in cui e’ arrivata la pandemia, non ci saremmo ritrovati in questa situazione, con un territorio che non ha funzionato e con gli ospedali in crisi. In Italia manca purtroppo la cultura della prevenzione e della programmazione”. Lo ha detto Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di, intervenendo oggi in diretta alla trasmissione ‘Gli inascoltabili’ su Nsl Radio. “In questo momento si stanno ‘aggravando’ anche legia’ esistenti e in futuro, proprio per la gestione dei malati cronici- ha proseguito Magi- avremo dei costi molto importanti che andranno a pesare sul Servizio sanitario nazionale, oltre che sulla qualita’ di vita di questi ...

Ultime Notizie dalla rete : Omceo Roma Omceo Roma, nasce commissione per corretta informazione e ricerca Roma " Si e' costituita questa mattina, con un incontro web, la Commissione Covid - 19 su iniziativa dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri. Due gli obiettivi principali: il primo, informare in maniera trasparente, univoca e autorevole i cittadini e anche i medici; il secondo, creare un tavolo di ...

Omceo Roma: rischioso mix vaccini approvato in Francia Roma " "Da professionista ritengo che sia un azzardo, perche' non c'e' nessuna evidenza scientifica in questo. Io non lo farei?". Risponde cosi' il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, ai microfoni di 'Genetica oggi', trasmissione di Radio Cusano Campus, interpellato in merito alla decisione della Francia di somministrare per il richiamo, a chi ha meno di 55 anni ...

Omceo Roma, nasce commissione per corretta informazione e ricerca - RomaDailyNews RomaDailyNews Covid. Omceo Roma istituisce commissione per “un’informazione chiara e autorevole” 13 APR - Si è costituita a Roma, su iniziativa dell’Omceo provinciale, la Commissione Covid-19 per “informare in maniera trasparente, univoca ed autorevole i cittadini e anche i medici”, e per “creare ...

Omceo Roma, nasce commissione per corretta informazione e ricerca Essendo un gruppo di altissimo profilo cercheremo di chiarire dubbi, paure, perplessita’”. Fanno parte della commissione i consiglieri Omceo di Roma, tra cui il presidente Antonio Magi, i consiglieri ...

