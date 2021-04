Olimpico aperto al 25% di tifosi per Europei, ok dal Governo (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arriva l'ok del Governo alla Figc per ladisputa delle gare a Roma degli Europei di calcio in programma agiugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l'impegno del Governo di assicurare la partecipazione “di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza” dello Stadio Olimpico in occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma. L'Uefa attendeva una risposta entro questa settimana. “L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa” il commento del presidente Figc Gabriele Gravina. “Il messaggio che l'Esecutivo manda al Paese – ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Arriva l'ok delalla Figc per ladisputa delle gare a Roma deglidi calcio in programma agiugno. La sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali ha infatti inviato una lettera al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina con l'impegno deldi assicurare la partecipazione “di una quota di spettatori pari ad almeno il 25% della capienza” dello Stadioin occasione della partita inaugurale e delle altre gare in programma a Roma. L'Uefa attendeva una risposta entro questa settimana. “L'Italia e Roma ci sono! L'ok da parte delalla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla Uefa” il commento del presidente Figc Gabriele Gravina. “Il messaggio che l'Esecutivo manda al Paese – ...

