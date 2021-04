Olimpiadi | Vezzali | ' man mano che delegazioni si comporranno avvieremo percorso vaccinazione'

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Manche leolimpiche e paralimpiche si, assieme con Coni e Comitato Paralimpicoildiper coloro i quali rappresenteranno noi italiani ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo". Lo ha detto il Sottosegretario con delega allo sport Valentinaall'Adnkronos, per quanto riguarda i vaccini per gli atleti ai Giochi di Tokyo. "Nessun “furbetto” né “saltafile”, ma la consapevolezza che si tratta di atleti che lavorano per anni per rappresentare l'Italia nella massima vetrina sportiva mondiale", ha aggiunto

Il Tempo

... spiega: 'L inizio dell'inno è tutto dedicato all'energia e all eccitazione dellecon un ... Nuoto " Michael Phelps vs Mark Spitz 22:00 Trailblazers , Cathy Freeman Tokyo 2020: 'Atleti ...... l'impianto polifunzionale inaugurato con l'hockey su ghiaccio alleinvernali del 2006. "... Per il sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo Sport, Valentina, ...Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Man mano che le delegazioni olimpiche e paralimpiche si comporranno, assieme con Coni e Comitato Paralimpico avvieremo il percorso di vaccinazione per coloro i quali rappr ...Si giocherà al Pala Alpitour, impianto funzionale e avveniristico che è stato inaugurato in occasione delle Olimpiadi Invernali del 2006 ... dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, ha ...