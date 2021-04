Olimpiadi Milano-Cortina, gli ambientalisti in Veneto: “Tra impianti e pista da bob, altro che impatto zero. Guardate gli effetti dei Mondiali” (Di martedì 13 aprile 2021) “Vogliamo dar vita ad un Osservatorio sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, perché abbiamo visto quello che hanno fatto per i Mondiali di sci di due mesi fa. E non possiamo permettere che si ripetano ancora promesse di interventi a impatto zero, mentre poi si sbancano le piste e la montagna”. Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness Italia, svela il progetto che numerose associazioni ambientaliste stanno coltivando per tenere sotto controllo l’appuntamento che coinvolgerà Veneto, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Mancano ancora cinque anni, ma temono che con il miraggio olimpico si ripetano scempi ambientali. “Gli impianti, la pista da bob, gli sbancamenti… l’elenco è lungo”, continua Gazzola che mostra le foto di alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “Vogliamo dar vita ad un Osservatorio sulle2026, perché abbiamo visto quello che hanno fatto per idi sci di due mesi fa. E non possiamo permettere che si ripetano ancora promesse di interventi a, mentre poi si sbancano le piste e la montagna”. Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness Italia, svela il progetto che numerose associazioni ambientaliste stanno coltivando per tenere sotto controllo l’appuntamento che coinvolgerà, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Mancano ancora cinque anni, ma temono che con il miraggio olimpico si ripetano scempi ambientali. “Gli, lada bob, gli sbancamenti… l’elenco è lungo”, continua Gazzola che mostra le foto di alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Milano 100 giorni a Tokyo, guida alle Olimpiadi a ostacoli A causa del rinvio ci sono solo sei mesi fra Tokyo e i giochi invernali di Pechino del 2022 che precedono Milano - Cortina 2026. Le successive Olimpiadi estive sono a Parigi nel 2024 e a Los Angeles ...

Coppa Davis, Torino ospiterà le finali del torneo. Binaghi (Fit): 'Grande occasione per l'Italia' ... impianto funzionale e avveniristico che è stato inaugurato in occasione delle Olimpiadi Invernali ... Prima le Next Gen Atp Finals a Milano, poi le Nitto Atp Finals e la Coppa Davis a Torino: un ...

Olimpiadi Milano-Cortina, gli ambientalisti in Veneto: "Tra impianti e pista da bob, altro che impatto… Il Fatto Quotidiano

Alle 13 di martedì 13 aprile mancano esattamente 100 giorni alle Olimpiadi di Tokyo 2020, le quinte di Federica Pellegrini, le prime di Larissa Iapichino. Sono i giochi più diversi di sempre causa Cov ...