Obiettivo 100 milioni di dispositivi con Harmony OS nel 2021 (Di martedì 13 aprile 2021) Huawei ha un Obiettivo davvero ambizioso, quello di portare il suo sistema operativo Harmony OS a bordo di ben 100 milioni di dispositivi entro la fine del 2021. Un traguardo per niente facile se pensiamo che la soluzione software in questione, in questo mese di aprile, è ancora in beta per i soli sviluppatori anche se in procinto di essere rilasciata almeno ad un pubblico di tester pubblici più vasto. Le ultime dichiarazioni sulla strategia di distribuzione per Harmony OS sono state fornite da Eric Xu, vicepresidente Huawei. Quest'ultimo, nel corso della Global Analyst Conference organizzata dall'azienda, ha lasciato intendere come con il sistema operativo proprietario si partirà subito in quarta per garantire la sua massima diffusione un po' in tutto il mondo e non solo in ...

