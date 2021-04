Obbligo vaccinale per medici e operatori sanitari: cosa è necessario sapere e cosa si rischia (Di martedì 13 aprile 2021) Con l’aiuto dell’avvocato del foro di Perugia Michele Maria Gambini, esperto di responsabilità penale nel settore medico, cercheremo di spiegare quali sono le reali implicazioni del decreto legge ormai in vigore, deciso dal governo di Mario Draghi, per imporre l’Obbligo vaccinale a medici e operatori sanitari le cui mansioni sono strettamente legate alla gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al nuovo Coronavirus. In rete troviamo già testi confezionati in maniera autorevole, dove il Dl viene criticato, elencando presunte violazioni della Costituzione, della Carta europea dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, eccetera. Tutto questo, come vedremo, non trova alcun fondamento. Differenza tra decreto legge (Dl) e decreto del ... Leggi su open.online (Di martedì 13 aprile 2021) Con l’aiuto dell’avvocato del foro di Perugia Michele Maria Gambini, esperto di responsabilità penale nel settore medico, cercheremo di spiegare quali sono le reali implicazioni del decreto legge ormai in vigore, deciso dal governo di Mario Draghi, per imporre l’le cui mansioni sono strettamente legate alla gestione dell’emergenzaa dovuta al nuovo Coronavirus. In rete troviamo già testi confezionati in maniera autorevole, dove il Dl viene criticato, elencando presunte violazioni della Costituzione, della Carta europea dei Diritti e delle Libertà Fondamentali, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, eccetera. Tutto questo, come vedremo, non trova alcun fondamento. Differenza tra decreto legge (Dl) e decreto del ...

